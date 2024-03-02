Ивич: «У нас было полтора месяца, чтобы подготовиться к сегодняшнему матчу»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Рубином».

- Сегодня у «Краснодара» не сможет принять участие в матче целая группа футболистов. Как решали эту проблему? В какой момент у вас в голове появился состав команды, который сегодня выйдет на поле? Учитывая те проблемы, которые есть.

- У нас было полтора месяца, чтобы подготовиться к сегодняшнему матчу. На самом деле не только к сегодняшнему, но и к остальным 11 матчам РПЛ. Игроки в это время тяжело работали. У нас в команде 20 игроков, которые борются за право выходить в начале матча и начинать его. Я знаю, что некоторые игроки не смог присутствовать на матче, не смогут играть. У кого-то есть желтые карточки, у некоторых есть травмы. Но я верю в своих игроков, свою команду. Мы как команда работаем и двигаемся к своим целям.