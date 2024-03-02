«Краснодар» повёл в матче с «Рубином» после грубой ошибки Дюпина

Лидирующий «Краснодар» возобновил сезон домашним матчем с «Рубином». Первый тайм мог получиться безголевым, но все же «быки» вскрыли оборону противника и открыли счет на 36-й минуте поединка. Голкипер казанцев Юрий Дюпин рванул на выход в попытке перехватить полет мяча в свои владения и не сыграл. Олакунле Олусегун не простил соперника за такую оплошность и послал мяч в дальний угол пустых ворот гостей.

На эту минуту «Краснодар» лидирует с отрывом в пять очков от «Зенита», а соперник идет на восьмой строчке.

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