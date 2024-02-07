Камоцци: «Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о шансах «Краснодар» стать победителем текущего розыгрыша РПЛ.

«Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне. Это может быть для кого-то сюрпризом, но они реальные претенденты на трофей», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, после 18 туров «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

Отметим, что чемпионом прошедших пяти сезонов РПЛ является «Зенит». Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых», остаётся «Локомотив», сделавший это в 2018 году.