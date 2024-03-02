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Хуниор Алонсо: «Конечно, будем смотреть матч «Зенита»

02 Марта 2024 • 18:58 Комментировать
Краснодар
1:1
Рубин
окончен

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Рубин» Хуниор Алонсо поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что случилось в концовке, почему не удалось удержать победу, и вы в итоге сыграли вничью?

- Да, мы, конечно, старались выкладываться на всю на протяжении всей игры. Но в некоторых моментах все же не получилось завершить наши розыгрыши и выйти с положительным для нас счетом. Соперник воспользовался стандартом и забил с углового. Действительно это нас очень разочаровывает.

- Сегодня по ходу матча перестраивались на другую схему, когда Петров поле покинул, вы перешли на схему в пять защитников. Как происходило это перестроение, насколько тяжело было по ходу матча менять формацию?

- Конечно, такие ситуации могут произойти в футболе. Петров, к сожалению, очень быстро травмировался. Вышел Волков. В принципе, для нас ничего такого нового не произошло. Всегда  нужно быть готовым к такого рода ситуациям.

- Планируете ли сегодня смотреть своего главного соперника, «Зенита», против «Спартака»?

- Да, конечно, будем смотреть, как и всегда, потому что мы должны смотреть матчи наших соперников, как и подготавливаться к ним, как и они делают перед играми с нами. Но все-таки мы должны концентрироваться на том, что должны менять в нашей команде и над чем работать.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хуниор Алонсо

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