Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров похвалил руководство южан, которое сумело продлить контракт с вратарём Матвеем Сафоновым до конца января 2029 года.

По словам Быстрова, он не сомневался в том, что «Краснодару» удастся сохранить основного вратаря команды.

«Это событие означает, что в руководстве «Краснодара» работают адекватные люди, которые вовремя сделали так, чтобы Сафонова никто не перехватил. В «Краснодаре» все понимающие, поэтому я даже не сомневался, что они достигнут договорённости», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых пропустил 12 голов и в восьми встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.