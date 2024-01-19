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Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»

19 Января 2024 • 09:16 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров похвалил руководство южан, которое сумело продлить контракт с вратарём Матвеем Сафоновым до конца января 2029 года.

По словам Быстрова, он не сомневался в том, что «Краснодару» удастся сохранить основного вратаря команды.

«Это событие означает, что в руководстве «Краснодара» работают адекватные люди, которые вовремя сделали так, чтобы Сафонова никто не перехватил. В «Краснодаре» все понимающие, поэтому я даже не сомневался, что они достигнут договорённости», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых пропустил 12 голов и в восьми встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 18 миллионов евро.

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