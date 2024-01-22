Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, прокомментировал продление контракта ангольского футболиста с российским клубом.

Ранее сообщалось, что новое соглашение Батчи с «быками» рассчитано на три с половиной года.

«К Батчи был интерес со стороны европейских клубов, но он принял решение остаться в «Краснодаре». Сейчас он сфокусирован на том, чтобы помочь клубу завоевать чемпионство», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «быков» 22 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3,5 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.