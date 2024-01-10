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«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо

10 Января 2024 • 12:35 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

«Баия» интересуется защитником «Краснодара» Хуниором Алонсо, сообщает журналист Жонас Стеллман.

По сведениям источника, бразильский клуб планирует взять 30-летнего парагвайца в аренду с правом возможного выкупа. При этом отмечается, что «Краснодар» не хочет расставаться со своим игроком, поэтому переговоры между сторонами проходят непросто.

В нынешнем сезоне Алонсо провёл за «Краснодар» 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 8 миллионов евро.  

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.  

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Краснодар Баия Хуниор Алонсо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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