«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо

«Баия» интересуется защитником «Краснодара» Хуниором Алонсо, сообщает журналист Жонас Стеллман.

По сведениям источника, бразильский клуб планирует взять 30-летнего парагвайца в аренду с правом возможного выкупа. При этом отмечается, что «Краснодар» не хочет расставаться со своим игроком, поэтому переговоры между сторонами проходят непросто.

В нынешнем сезоне Алонсо провёл за «Краснодар» 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 8 миллионов евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.