Игрок «Рубина» Грицаенко рассказал о специфике работы на зимних сборах

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о работе на первых зимних сборах в Турции.

По словам 28-летнего футболиста, специфика работы на сборах отличается от того, к чему команда привыкла.

«Работа, которая была проделана в отпуске, немного отличается от того, что было. У нас сейчас больше беговой работы, разная специфика, покрытие. В первые дни сборов игрокам всегда нужно адаптировать мышцы к натуральному газону», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч после зимнего перерыва казанская команда проведёт 2 марта в гостях против «Краснодара».