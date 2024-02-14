Отец игрока «Краснодара» Кокшарова рассказал, зачем его сын начал сотрудничать со словенским агентством

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал, почему его сын начал сотрудничать со словенским агентством Pro transfer.

По словам отца Кокшарова, менеджеры агентства не работают с «Краснодаром», поэтому для клуба статус футболиста никак не поменялся.

«Это агентство не для того, чтобы мы нашли, куда продать Сашу. Там есть аналитики, психологи, будет вестись работа и в этой области. Вообще не знаю, откуда пошла история, будто в «Краснодаре» не любят, когда футболисты контактируют с агентами», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний Кокшаров провёл за «Краснодар» девять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.