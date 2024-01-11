Черчесов считает, что «Краснордар» рискует своей философией

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, после 18 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 игр.

По мнению специалиста, под руководством сербского тренера Владимира Ивича «быки» поставили результат на первое место, пожертвовав зрелищностью. Черчесов считает, что именно за счёт смены курса «Краснодар» и сумел выиграть первую часть чемпионата.

«Южане создают не так много голевых моментов, но их реализации пока хватает для того, чтобы лидировать. Если команда Ивича возьмёт титул, то это станет огромным историческим достижением для клуба Галицкого. А вот если опять останется без золота, то получится, что отказ от годами декларируемой философии ни к чему не привёл», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Зенит» является победителем последних пяти розыгрышей РПЛ подряд. «Краснодар» же ещё ни разу в своей истории не выигрывал этот турнир. В настоящий момент в чемпионате России продолжается зимний перервы, который завершится в начале марта.