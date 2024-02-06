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Агент Тормены: «Уверен, во втором круге Витор проявит себя ещё лучше»

06 Февраля 2024 • 11:27 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался об игре бразильского футболиста в составе «быков».

По мнению агента, Тормена проводит отличный сезон и способен ещё прибавить весной.

«Витор проводит отличный сезон с «Краснодаром», он сразу же стал важным игроком команды. Уверен, во втором круге Тормена проявит себя ещё лучше. Он хочет помочь «Краснодару» завоевать титул», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России 28-летний защитник провёл 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Напомним, что на данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков в 18 проведённых матчах.

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Краснодар Витор Тормена Рафаэль Норманд ещё теги

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