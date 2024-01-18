Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»

Томеу Риуторд, агент полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего испанца заинтересован «Краснодар».

По словам агента, Бьель намерен покинуть «Олимпиакос», однако сейчас интереса к футболисту со стороны российских клубов нет.

«Пеп, скорее всего, покинет «Олимпиакос», так как он хочет больше играть. Россия? Только «Краснодар» интересовался им, но это было ещё осенью. Сейчас никакого интереса из РПЛ нет. Трансфер невозможен», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Олимпиакос» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 6 миллионов евро.