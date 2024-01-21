Радимов: «Если Кордоба уйдёт из «Краснодара», это будет подарком для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о влиянии нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на игру команды.

Как считает эксперт, возможный уход колумбийского футболиста из «Краснодара» обрадует главного конкурента «быков» в борьбе за золотые медали «Зенит».

«Кордоба — это игрок высочайшего уровня, я вообще без него «Краснодар» не могу себе представить. И если он уйдёт, это будет просто подарок «Зениту», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Кордоба интересен двум английским клубам — «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.