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«Краснодар» не интересовался игроком «Браги» Джало эксклюзив

24 Января 2024 • 15:20 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» не проявлял интерес к нападающему «Браги» Альваро Джало, так как испанский вингер недоступен для клубов из РПЛ.

Ранее о возможном переходе Джало в «Краснодар» сообщал Legalbet. По информации источника, усиление позиции вингера является приоритетной задачей «быков» на трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джало провёл за «Брагу» 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего испанца в 7 миллионов евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и опережает второй «Зенит» на два очка.

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