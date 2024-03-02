«Рубин» пропустил всего два гола в девяти последних матчах РПЛ

«Рубин» отличается надёжностью в оборонительной линии. В субботу команда Рашида Рахимова смогла набрать очки в гостях у «Краснодара» - 1:1. Если брать девять последних матчей казанской команды в Премьер-лиге, то в них «рубиновые» пропустили лишь два гола. Список матчей в рамках этой серии приводим ниже:

«Ахмат» - «Рубин» 0:1;

«Рубин» - ЦСКА 0:0;

«Рубин» - Балтика» 1:0;

«Урал» - «Рубин» 0:1;

«Сочи» - «Рубин» 0:2;

«Рубин» - «Факел» 1:0;

«Динамо» - «Рубин» 1:0;

«Балтика» - «Рубин» 0:1;

«Краснодар» - «Рубин» 1:1.

В следующем туре Премьер-лиги «Рубин» будет принимать «Пари НН». Матч пройдёт в субботу, 9 марта.