«Краснодар» потерял защитника из-за травмы

Защитник «Краснодара» Сергей Петров получил травму в матче против казанского «Рубина».

Судя по всему, игрок кубанского клуба дернул мышцу бедра на правой ноге. На 14-й минуте встречи вместо Петрова на поле вышел Сергей Волков.

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Рубином» продолжается в эти минуты. На данный момент счет в игре не открыт – 0:0. За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге чемпионата России «Краснодар» одолел «Рубин» в гостевом поединке. Та встреча завершилась со счетом 2:0.