​Сафонов: «Потеряли очки из-за собственных ошибок»

В российском футболе закончилась зимняя пауза, лидирующий в турнирной таблице «Краснодар» не сумел победить в своем первом после возобновления чемпионата матче, сыграв вничью с «Рубином». Очковые потери прокомментировал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, он считает, что они произошли из-за ошибок игроков.

- Ничья - это, наверное, неплохой результат. Плохой результат от нашей команды, которая шла на первом месте, тогда да. Мы забили всего один гол после индивидуальной ошибки, и также после индивидуальной ошибки пропустили со стандарта, - цитирует слова Сафонова Rusfootball.info.

В двадцатом туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом».