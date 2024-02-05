Игрок «Рубина» Тесленко: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко выразил мнение, что «Зенит» станет победителем текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка.

«Я думаю, «Зенит» станет чемпионом», — цитирует Тесленко «Татар-информ».

Тесленко также признался, что несмотря на свою связь с краснодарским футболом, «быков» он не поддерживает, так как отдаёт предпочтение «Кубани».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта, первым соперником «Рубина» Тесленко по весенней части сезона станет «Краснодар». До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.