Агент Ленини: «Все разговоры об уходе Кевина остались в прошлом»

Футбольный агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о боевом настрое своего клиента в выступлении за «Краснодар».
- Все разговоры об уходе остались в прошлом, он сконцентрирован только на том, чтобы помочь «Краснодару». Он рад быть частью команды.
- Учитывая дисквалификацию Черникова, у него хорошие шансы выйти в основе против «Рубина», что вы об этом думаете?
- Кевин в хорошем состоянии и готов, а дальше решает тренер.
Напомним, зимой Ленини мог оказаться в одном из клубов чемпионата ОАЭ, но «Краснодар» не отпустил футболиста.
27-летний легионер из Кабо-Верде выступает за «Краснодар» с лета 2022 года.
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