Агент Ленини: «Все разговоры об уходе Кевина остались в прошлом»

Футбольный агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о боевом настрое своего клиента в выступлении за «Краснодар».

- Все разговоры об уходе остались в прошлом, он сконцентрирован только на том, чтобы помочь «Краснодару». Он рад быть частью команды.

- Учитывая дисквалификацию Черникова, у него хорошие шансы выйти в основе против «Рубина», что вы об этом думаете?

- Кевин в хорошем состоянии и готов, а дальше решает тренер.

Напомним, зимой Ленини мог оказаться в одном из клубов чемпионата ОАЭ, но «Краснодар» не отпустил футболиста.

27-летний легионер из Кабо-Верде выступает за «Краснодар» с лета 2022 года.