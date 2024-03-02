Рахимов: «У нас целая группа игроков выбыла»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Как прошли тренировочные сборы, довольны ли вы тем, как они прошли, все ли задуманное удалось реализовать?

- По-разному. Чем-то доволен, чем-то недоволен, как обычно бывает. Поэтому еще раз, сборы - это сборы, а сейчас мы посмотрим, как будет в чемпионате.

- Очень много человек выбыло у «Рубина» из-за травм. Как решать эти проблемы?

- К сожалению, это да, большая проблема, потому что если брать состав, который у нас играл в прошлом году последние 10-11 матчей, то целая группа игроков выбыла. Отсутствие того же Тесленко, который сломался, Кабутова и Ранджеловича, Чумича - это та группа, которая являлась основной в команде, но сегодня выйдут другие. Это их шанс показать и проявить себя. Травмы дают возможность игрокам на то, чтобы себя проявлять.

- Группа новичков пришли в «Рубин» в это трансферное окно. Двое сегодня в запасе, двое в старте. Как проходит их адаптация, насколько они готовы? В первую очередь те, что в запасе, насколько готовы появиться на поле? А те, кто в старте, насколько готовы играть все 90 минут и приносить пользу?

- Давайте посмотрим, как будет складываться игра. По физическому состоянию вопросов нет, но естественно надо понимать, как будет играть соперник. Здесь надо выполнять большой объем работы. Будет большое значение иметь количество брака, нужно постараться сократить о минимума простые потери. Еще раз, такие моменты показывает игра. Мы должны понимать, что это товарищеские матчи на сборах, они отличаются от официальных. Официальные - это совершенно другое, поэтому посмотрим. Сейчас мы выполнили тот объем работы, который должны были сделать, а сейчас посмотрим, что увидим в матче.

- Насколько тяжело было готовиться к «Краснодару», учитывая, что многие игроки соперника выбыли из-за дисквалификации, пришли новички? До последнего не было понятно, кто будет играть против вас, а кого сегодня не будет в старте.

- Надо понимать, что вопрос в том, какие новички прибыли. Если мы говорим, что сегодня есть в запасе футболист сборной Колумбии Кастаньо, который вытеснил из состава Барриоса, есть Кади, достаточно много игроков в запасе. Для вариативности отсутствие двух-трех «Краснодару» сильно не мешает. Я бы в любом случае отметил, что это команда с хорошими качественными игроками и достаточно хорошей скамейкой.