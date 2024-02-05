Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»

Фелипе Аранго, агент новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал об адаптации 23-летнего полузащитника в российском клубе.

«Кевин с каждым днём всё лучше и лучше чувствует себя в «Краснодаре», он привыкает к новым требованиям. Он точно поможет «Краснодару» добиться успеха в этом сезоне», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» в начале января текущего года из клуба «Крус Асуль» за 7,3 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой первый матч в весенней части сезона «быки» проведут в начале марта против казанского «Рубина».