Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»

05 Февраля 2024 • 13:08 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Фелипе Аранго, агент новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал об адаптации 23-летнего полузащитника в российском клубе.

«Кевин с каждым днём всё лучше и лучше чувствует себя в «Краснодаре», он привыкает к новым требованиям. Он точно поможет «Краснодару» добиться успеха в этом сезоне», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» в начале января текущего года из клуба «Крус Асуль» за 7,3 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой первый матч в весенней части сезона «быки» проведут в начале марта против казанского «Рубина».    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кевин Кастаньо Фелипе Аранго ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Февраля
13:08
Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»
04 Февраля
14:46
Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Мы можем быть удовлетворены игрой в матче с «Родиной»
13:23
«Краснодар» может усилиться игроком сборной Сербии
10:30
Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»
01 Февраля
11:46
Агент Рыбуса: «Будем надеяться, что к началу сезона Мацей будет готов»
31 Января
13:24
Игнатьев — об уходе из «Краснодара»: «Иногда неправильно подбираю тон»
30 Января
15:05
Агент Кастаньо: «Уверен, Кевин станет важным игроком «Краснодара»
14:21
Муравьёв: «Если Галицкий отойдёт от дел, «Краснодар» будет существовать»
09:22
Игрок «Химок» Руденко: «Я хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат»
29 Января
13:29
Английский журналист: «АПЛ не блокировала переход Кордобы в «Фулхэм»
27 Января
11:46
Кордоба не покинет зимой «Краснодар»
25 Января
14:45
Силкин: «Кордоба очень похож на Кевина Кураньи»
11:00
Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой российский клуб
10:21
«Краснодар» отказался продавать «Зениту» Сперцяна
24 Января
15:49
Агент Вады: «Варианты есть, но, вероятнее всего, Валентин останется в «Рубине»
15:20
«Краснодар» не интересовался игроком «Браги» Джало
14:59
Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»
13:58
Агент Кайо: «Пока мы не общались с «Краснодаром» о новом контракте»
23 Января
14:05
Агент Андраде: «Рубин» и «Краснодар» следят за игроком»
13:55
Чавара возвращается в «Рубин», «СКА-Хабаровск» досрочно завершил аренду
22 Января
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
13:06
Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»
11:39
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
10:19
Агент Кордобы: «Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона»
10:10
Игрок «Рубина» Грицаенко рассказал о специфике работы на зимних сборах
21 Января
16:35
Радимов: «Если Кастаньо вытеснил из состава сборной Колумбии самого Барриоса, наверное, он стоящий игрок»
16:27
Радимов: «Если Кордоба уйдёт из «Краснодара», это будет подарком для «Зенита»
15:43
Циклаури: «Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул»
11:17
Агент Алонсо: «Хуниор останется в «Краснодаре»
09:22
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо
20 Января
12:49
Ари: «Зенит» вряд ли возьмёт чемпионство» 4
09:12
Деменко высказался о перспективах вратаря Агкацева в «Краснодаре»
19 Января
17:09
Первый тренер Сперцяна: «Эдик готов к переходу в «Ювентус»
16:34
Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»
12:05
Игрок «Балтики» Остойич: «Краснодар» может стать чемпионом»
09:16
Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»
18 Января
14:28
Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России» 2
11:41
Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»
10:53
Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт
17 Января
11:17
Агент: «На данный момент интереса к Мансини из России нет»
11 Января
12:47
Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»
11:29
Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром» 1
10:36
Черчесов считает, что «Краснодар» рискует своей философией
10 Января
12:35
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
08 Января
12:05
Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»
11:28
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
10:56
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
05 Января
10:38
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1
04 Января
11:52
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
03 Января
13:05
Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»
12:47
Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»
12:31
Агент: «Кайо отлично себя чувствует»
10:51
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
29 Декабря
11:27
В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва
28 Декабря
12:34
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
24 Декабря
15:02
Безруков: «Для меня ориентир — Головин»
13:19
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Угальде дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» ​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Февраля
13:36 · Россия. Премьер-лига
Витюгов рассказал, что в «Крыльях Советов» нет дополнительных премиальных за победы над лидерами
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» близок к подписанию вратаря
13:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»
12:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может купить бразильца, игравшего за «Шахтёр»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Бобёр рассказал, кто станет чемпионом России
12:35 · Россия. Премьер-лига
Бобёр назвал оптимальное место для «Крыльев Советов» по итогам сезона
12:29 · Россия. Премьер-лига
«Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси
12:07 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов высказался о крупной победе «Локомотива» над «Кайратом»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Арбузова: «Ярослав благодарен всем в ЦСКА»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Глебов - о Европе: «Мечтать не вредно»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Ленини: «Скорее всего, Кевин покинет «Краснодар»
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» удивил огромной клаузулой Кривцова - названа сумма
11:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «Можно быть довольным шестым местом, которое мы сейчас занимаем»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Сенников прокомментировал отказ Магкеева от нового контракта с «Локомотивом»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «В какой-то момент Джикия потерял мотивацию»
Все новости
Рекомендуем