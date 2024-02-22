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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Безруков: «Слуцкий, Рахимов и Карпин спокойно могут работать в Европе»

22 Февраля 2024 • 09:26 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков назвал российских тренеров, которые могли бы работать в Европе.

Безруков выделил Валерия Карпина («Ростов»), Рашида Рахимова («Рубин») и Леонида Слуцкого («Шанхай Шеньхуа»).

«Слуцкий, Рахимов и Карпин — тренеры европейского уровня, спокойно могут работать в Европе. В тренировочном процессе чувствуется, что они способны тренировать в Европе и добиваться успехов», — цитирует Безрукова «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Рубин» Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой ближайший матч в рамках чемпионата России казанцы проведут 2 марта против «Краснодара».

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Рубин Валерий Карпин Леонид Слуцкий Рашид Рахимов Руслан Безруков ещё теги

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