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В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва

29 Декабря 2023 • 11:27 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Генеральный директор «Карабаха» Асиф Агсаров отреагировал на информацию об интересе российских клубов к вратарю Андрею Лунёву.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы «Рубин» и «Ростов».

«К нам не обращались из «Рубина» по поводу Лунёва. Но Андрей — наш вратарь. Мы не планируем его отпускать», — цитирует Агсарова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне российский вратарь провёл за «Карабах» 15 матчей, в которых пропустил 14 голов и в семи встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает Лунёва в 1 миллион евро.

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Рубин Карабах Андрей Лунёв трансферы футбола - зима 2024 Асиф Агсаров ещё теги

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