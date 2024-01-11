Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром»

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника Ильзата Ахметова, перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», рассказал, почему его клиент не продлил своё соглашение с южанами.

По словам агента, 31 декабря прошлого года «Краснодар» предложил Ахметову продлить соглашение, однако сторона футболиста осталась недовольна условиями нового контракта.

«Когда клуб покупает Кастаньо за 7 миллионов евро, Кади за 5 миллионов евро, но при этом в клубе относятся к иностранцам с большим уважением, чем к россиянам, это неправильно.

Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет. Конечно, он выиграл в условиях», – цитирует агента «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2026 года.