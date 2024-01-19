Первый тренер Сперцяна: «Эдик готов к переходу в «Ювентус»

Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, поделился мнением о возможном переходе 23-летнего футболиста в европейский клуб в зимнее трансферное окно.

По мнению специалиста, Сперцян стал одним из лучших игроков РПЛ в первой части сезона, поспособствовав успехам своей команды. Давидян считает, что Сперцян может остаться в «Краснодаре», чтобы помочь «быкам» выиграть чемпионат.

Ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну проявляет туринский «Ювентус».

«Сейчас у них хорошая возможность стать чемпионами, а Эдик такой футболист, который может помочь команде. Как поступить Сперцяну? Он лучше знает, это его выбор. Я считаю, что он по уровню готов к переходу в «Ювентус», — цитирует Давидяна Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.