«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо

«Краснодар» объявил о подписании полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.

Условия сделки пока не разглашаются, однако отмечается, что Кастаньо подпишет контракт с «Краснодаром» на сборе в Дубае.

Ранее сообщалось, что покупка 23-летнего футболиста может обойтись российскому клубу в более чем 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Кастаньо провёл за «Крус Асуль» 33 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость игрока сборной Колумбии оценивается в 4 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой первый матч в весенней части сезона «быки» проведут 2 марта против «Рубина».