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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении

24 Декабря 2023 • 13:19 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

«Рубин» проявляет интерес к защитнику шведского клуба АИК Эрику Отьено. Об этом сообщает New Sheriff.

При этом отмечается, что в услугах 27-летнего футболиста также заинтересованы «Вольфсбург», «Аталанта», «Селтик», «Кристал Пэлас» и «Лестер».

В текущем году Отьено провёл за АИК 26 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрок сборной Кении в 1,5 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года. Первым соперником казанской команды по весенней части сезона станет нынешний лидер турнирной таблицы «Краснодар».

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