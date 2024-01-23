Агент Андраде: «Рубин» и «Краснодар» следят за игроком»

Уго Каджуда, агент полузащитника «Карабаха» Леандро Андраде, сообщил об интересе сразу двух российских клубов к своему клиенту.

«Правда в том, что «Рубин» следит за игроком. Также в Леандро заинтересован «Краснодар». Посмотрим, что из всего этого получится», — цитирует агента Sport24.

Ранее генеральный менеджер азербайджанского клуба Асиф Аскеров опроверг информацию о том, что «Рубин» сделал предложение о покупке Андраде в размере 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Андраде провёл за «Карабах» 33 матча, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Сейчас рыночная стоимость игрока сборной Кабо-Верде оценивается в 1,2 миллиона евро.