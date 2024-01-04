Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»

Энтони Федон, агент полузащитника «Лилля» Реми Кабелла, ранее выступавшего за «Краснодар», сообщил, что его клиент следит за выступлениями «быков».

«Следит ли Реми за результатами «Краснодара»? Да, периодически он это делает. Но я не знаю, на связи ли он с кем-то из футболистов «Краснодара», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Кабелла выступал за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год. В общей сложности в составе «быков» полузащитник провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережает второй «Зенит» на два очка.