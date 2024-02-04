Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Мы можем быть удовлетворены игрой в матче с «Родиной»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Родиной» (3:0) в товарищеском матче.

По словам сербского специалиста, он остался удовлетворён игрой своей команды на данном этапе подготовки.

«Мы уделяем внимание своей игре. Выходу из обороны в билд-апе, передвижениям — и это то, что мы стремились делать сегодня. Я удовлетворён тем, что много раз это хорошо получалось.

Конечно, это только начало, и на данной стадии нужно улучшать свою игру», — цитирует Ивича пресс-служба «Краснодара».

На сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, опережая второй «Зенит» на два очка. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта, первым соперником «быков» станет казанский «Рубин».