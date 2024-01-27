Кордоба не покинет зимой «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского футболиста был заинтересован «Фулхэм», однако этот трансфер заблокировала АПЛ.

По информации «РБ Спорт», в «Краснодар» не поступало ни одного предложения по Кордобе и в настоящий момент нападающий сосредоточен на своих выступлениях в составе «быков».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.