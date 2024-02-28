Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов: «С таким подбором игроков «Краснодар» может бороться за чемпионство»

28 Февраля 2024 • 11:19 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о составе нынешнего лидера турнирной таблицы РПЛ «Краснодара».

По мнению эксперта, нынешний состав позволяет «быкам» вести борьбу за чемпионский титул, так как ни один из лидеров не покинул команду в зимнее трансферное окно.  

«Удалось сохранить треугольник, от которого многое зависело в атаке: Сперцян, Черников, Кривцов. Да ещё и очень сильного опорного хава взяли, Кевина Кастаньо. С таким подбором игроков вполне можно бороться за чемпионство», — цитирует Бубнова Sportbox.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Бубнов

Новости по матчу

27 Февраля
15:28
Агент: «Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону»
13:55
Кривцов не поможет «Краснодару» в матче с «Рубином»
13:11
Камоцци: «Краснодар» — главный претендент на чемпионство»
11:41
Кастаньо: «Могу назвать Ивича человеком с большой буквы»
10:54
Новичок «Краснодара» Кастаньо: «Мы с Бускетсом в чём-то похожи»
26 Февраля
18:29
Агент Кайо сообщил, что футболист будет готов к возобновлению сезона
16:14
Агент Тормены: «Витор готов к возобновлению сезона»
14:26
В агентстве Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать зимой «Краснодар»
24 Февраля
23:00
Чистяков: У Кордобы нет слабых мест
18:35
Сёмин оценил трансферную кампанию «Краснодара»
22 Февраля
19:10
Сергеев: Кордоба хорошо использует свои сильные данные
16:17
Мостовой считает, что «Краснодару» следует подписать замену Кордобе
15:24
Синицын высказался о чемпионской гонке в РПЛ
15:04
Деменко рассказал о роли Галицкого в успехах «Краснодара»
11:48
Безруков: «Рахимов действительно жёсткий»
09:39
Йокич рассказал, что советовался с игроком «Зенита» перед своим переходом в «Рубин»
09:26
Безруков: «Слуцкий, Рахимов и Карпин спокойно могут работать в Европе»
21 Февраля
15:33
Агент Йокича: «Богдан хотел в «Рубин» и никуда больше»
10:22
«Рубин» объявил о переходе Йокича
20 Февраля
16:43
Сперцян может перейти в «Атлетико»
15:28
Представитель Са отреагировал на новость об интересе «Краснодара» к бразильскому футболисту
18 Февраля
15:23
Деменко: «Сравнивать Сафонова с Акинфеевым пока рановато»
14:54
Агент Ранджеловича — о контракте: «Пока «Рубин» ничего не предлагал»
16 Февраля
15:32
Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков рассказал об интересе «Барселоны»
15 Февраля
16:13
В «Локомотиве» из Загреба высказались об интересе «Рубина» к Горичану
13:39
Деменко: «Краснодар» постарается закрыть две-три позиции»
13:28
Агент: «У Кади не было мыслей об уходе из «Краснодара»
14 Февраля
13:11
Мостовой: «Краснодар» может стать чемпионом»
11:55
Агент: «В «Краснодаре» рассчитывают на Кайо»
10:34
Отец игрока «Краснодара» Кокшарова рассказал, зачем его сын начал сотрудничать со словенским агентством
13 Февраля
12:02
Агент: «Возвращение Кабелла в Россию невозможно»
12 Февраля
17:08
Чумич рассказал, как Красич повлиял на его переход в «Рубин»
15:13
В ПАОКе заявили, что не получали предложения от «Краснодара» по Живковичу
07 Февраля
16:46
Камоцци: «Краснодар» способен стать чемпионом в этом сезоне»
09:27
Рахимов выделил позитивные моменты в игре «Рубина» в проигранном матче против «Арды»
06 Февраля
17:15
Агент Константелиаса: «Интерес «Краснодара» к Янису? Мы не можем комментировать информацию о наших футболистах»
14:40
Агент Мансини: «Даниэль действительно мог оказаться в «Краснодаре»
11:27
Агент Тормены: «Уверен, во втором круге Витор проявит себя ещё лучше»
05 Февраля
17:03
Игрок «Рубина» Тесленко: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом»
13:08
Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»
11:53
Агент Ленини: «Скорее всего, Кевин покинет «Краснодар»
04 Февраля
14:46
Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Мы можем быть удовлетворены игрой в матче с «Родиной»
13:23
«Краснодар» может усилиться игроком сборной Сербии
10:30
Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»
01 Февраля
11:46
Агент Рыбуса: «Будем надеяться, что к началу сезона Мацей будет готов»
31 Января
13:24
Игнатьев — об уходе из «Краснодара»: «Иногда неправильно подбираю тон»
30 Января
15:05
Агент Кастаньо: «Уверен, Кевин станет важным игроком «Краснодара»
14:21
Муравьёв: «Если Галицкий отойдёт от дел, «Краснодар» будет существовать»
09:22
Игрок «Химок» Руденко: «Я хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат»
29 Января
13:29
Английский журналист: «АПЛ не блокировала переход Кордобы в «Фулхэм»
27 Января
11:46
Кордоба не покинет зимой «Краснодар»
25 Января
14:45
Силкин: «Кордоба очень похож на Кевина Кураньи»
11:00
Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой российский клуб
10:21
«Краснодар» отказался продавать «Зениту» Сперцяна
24 Января
15:49
Агент Вады: «Варианты есть, но, вероятнее всего, Валентин останется в «Рубине»
15:20
«Краснодар» не интересовался игроком «Браги» Джало
14:59
Овчинников: «Ивич нашёл компромисс с Галицким»
13:58
Агент Кайо: «Пока мы не общались с «Краснодаром» о новом контракте»
23 Января
14:05
Агент Андраде: «Рубин» и «Краснодар» следят за игроком»
13:55
Чавара возвращается в «Рубин», «СКА-Хабаровск» досрочно завершил аренду
22 Января
16:31
Форвард «Краснодара» интересен четырём клубам АПЛ
13:06
Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»
11:39
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
10:19
Агент Кордобы: «Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона»
10:10
Игрок «Рубина» Грицаенко рассказал о специфике работы на зимних сборах
21 Января
16:35
Радимов: «Если Кастаньо вытеснил из состава сборной Колумбии самого Барриоса, наверное, он стоящий игрок»
16:27
Радимов: «Если Кордоба уйдёт из «Краснодара», это будет подарком для «Зенита»
15:43
Циклаури: «Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул»
11:17
Агент Алонсо: «Хуниор останется в «Краснодаре»
09:22
«Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо
20 Января
12:49
Ари: «Зенит» вряд ли возьмёт чемпионство» 4
09:12
Деменко высказался о перспективах вратаря Агкацева в «Краснодаре»
19 Января
17:09
Первый тренер Сперцяна: «Эдик готов к переходу в «Ювентус»
16:34
Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»
12:05
Игрок «Балтики» Остойич: «Краснодар» может стать чемпионом»
09:16
Быстров: «Я не сомневался в том, что руководство «Краснодара» договорится с Сафоновым»
18 Января
14:28
Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России» 2
11:41
Агент Бьеля: «Переход Пепа в российский клуб сейчас невозможен»
10:53
Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт
17 Января
11:17
Агент: «На данный момент интереса к Мансини из России нет»
11 Января
12:47
Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»
11:29
Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром» 1
10:36
Черчесов считает, что «Краснодар» рискует своей философией
10 Января
12:35
«Баия» заинтересована в игроке «Краснодара» Алонсо
08 Января
12:05
Зырянов: «Если «Краснодар» хочет стать чемпионом, ему нельзя ждать осечки «Зенита»
11:28
Ионов назвал футболистов «Краснодара» лучшими игроками РПЛ в 2023 году
10:56
Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой
05 Января
10:38
Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»
10:21
«Краснодар» объявил о переходе Кастаньо 1
04 Января
11:52
Агент Кабелла: «Реми следит за результатами «Краснодара»
11:37
Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»
03 Января
13:05
Иванов подвёл итоги 2023 года для «Рубина»
12:47
Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»
12:31
Агент: «Кайо отлично себя чувствует»
10:51
В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю
29 Декабря
11:27
В «Карабахе» заявили, что не планируют отпускать Лунёва
28 Декабря
12:34
Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»
24 Декабря
15:02
Безруков: «Для меня ориентир — Головин»
13:19
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
12:46 · Россия. Премьер-лига
Каррера считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться два клуба
12:43 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Спартак» едет побеждать «Зенит»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Гудиев: «У меня всегда был один кумир - Акинфеев»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Сергей Карасёв обслужит матч «Зенита» и «Спартака» в 19-м туре РПЛ слухи
12:30 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал, как завершится матч «Зенита» и «Спартака»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Конате до конца сезона не уйдёт из «Ахмата» эксклюзив
12:20 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Барселоны» отреагировал на интерес «Спартака» эксклюзив
11:58 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил трансферную кампанию «Локомотива»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Щетинин считает Чалова и Тюкавина лучшими игроками нынешнего сезона РПЛ
11:47 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о ЦСКА: «Не знаю, почему мало внимания уделяется собственным воспитанникам»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Я симулировать вообще не умею, надо подучиться»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Генич — об Абаскале: «Если он провалит и вторую весну подряд, то руководство помашет ручкой»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич - о турнирном положении: «Впереди ещё 12 туров»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Щетинин рассказал об интересе к себе со стороны французского клуба
Все новости
Рекомендуем