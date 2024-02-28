Бубнов: «С таким подбором игроков «Краснодар» может бороться за чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о составе нынешнего лидера турнирной таблицы РПЛ «Краснодара».

По мнению эксперта, нынешний состав позволяет «быкам» вести борьбу за чемпионский титул, так как ни один из лидеров не покинул команду в зимнее трансферное окно.

«Удалось сохранить треугольник, от которого многое зависело в атаке: Сперцян, Черников, Кривцов. Да ещё и очень сильного опорного хава взяли, Кевина Кастаньо. С таким подбором игроков вполне можно бороться за чемпионство», — цитирует Бубнова Sportbox.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.