Мор: «Краснодар» должен победить «Рубин», но совсем не факт»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».

Эксперт назвал «быков» фаворитами предстоящей встречи, при этом выразив некоторые сомнения в итоговом успехе хозяев. По мнению Мора, негативным образом на игре «Краснодара» может сказаться отсутствие дисквалифицированных Джона Кордобы, Жоау Батчи и Александра Черникова.

«Краснодар» должен победить, но совсем не факт, учитывая отсутствие вышеупомянутых футболистов. «Рубин» встанет сзади, при этом они ещё и в контригру играют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится в субботу, 2 марта, и начнётся он в 16:30 по московскому времени.