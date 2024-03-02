«Вызываю огонь на себя» - Волков сокрушается из-за ничьей «Краснодара»

В российском футболе закончилась зимняя пауза, однако лидирующий в турнирной таблице «Краснодар»не сумел победить в своем первом после возобновления чемпионата матче, сыграв вничью с «Рубином». Защитник «быков» Сергей Волков вышел на замену в первом тайме, и именно он стал виновником пропущенного гола - так, по крайней мере, считает он сам.

- Мой игрок, моя ошибка. Команда из-за нее потеряла три очка. Буду исправляться и улучшать свои игру на стандартах, - цитирует слова Волкова Rusfootball.info.

В следующем туре чемпионата «Краснодар» сыграет с другим южным клубом - «Ростовом».