Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал, когда бразильский футболист присоединится к команде на сборах.

«Витор отлично провёл отпуск в кругу своей семьи. Он полон сил и готов ко второй части сезона. К «Краснодару» он присоединится уже на сборах в Дубае», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Тормена перешёл в «Краснодар» в августе прошлого года. В составе «быков» 28-летний футболист успел провести 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч в рамках РПЛ «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина».