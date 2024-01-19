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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тормены: «Витор полон сил и готов ко второй части сезона»

19 Января 2024 • 16:34 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, рассказал, когда бразильский футболист присоединится к команде на сборах.

«Витор отлично провёл отпуск в кругу своей семьи. Он полон сил и готов ко второй части сезона. К «Краснодару» он присоединится уже на сборах в Дубае», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Тормена перешёл в «Краснодар» в августе прошлого года. В составе «быков» 28-летний футболист успел провести 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и сейчас возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч в рамках РПЛ «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина».  

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