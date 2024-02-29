Деменко рассказал, за счёт чего «Рубин» может добиться успеха в матче с «Краснодаром»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между «быками» и «Рубином».

По мнению Деменко, казанская команда способна обыграть фаворита на его поле за счёт фактора ответственности, которая сейчас давит на «Краснодар».

«Рубин» же может воспользоваться моментом, что «Краснодару» нужно только побеждать, сыграть от обороны достаточно уверенно и за счёт контратаки решать свои моменты», — цитирует Деменко Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Рубин» состоится 2 марта на домашней арене «быков». Начало — в 16:30 по московскому времени. На сегодняшний день южане занимают первое место в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два очка.