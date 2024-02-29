Кордоба не согласился с Федуном, оценившего вклад Ивича в успехи «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о словах бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, который ранее заявил, что вклад главного тренера «быков» Владимира Ивича в успехи команды составляет лишь 10%.

Кордоба не согласился с этим мнением, отметив, что Ивич вносит значительный вклад в результаты команды.

«Не разделяю такую точку зрения. Если тренер находит подход к команде, хорошо управляет коллективом, это может составлять намного более весомую часть успеха», — приводит слова Кордобы «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой ближайший матч «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.