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Баньяц может покинуть «Краснодар» уже зимой

08 Января 2024 • 10:56 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» будет готов отпустить сербского футболиста, если ему поступит предложение.

Напомним, Баньяц перешёл в «Краснодар» летом 2022 года. В общей сложности за «быков» 24-летний футболист успел провести 56 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Свой первый официальный матч в 2024 году южане проведут 2 марта против казанского «Рубина».        

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