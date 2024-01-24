Агент Кайо: «Пока мы не общались с «Краснодаром» о новом контракте»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о возможном продлении контракта бразильского футболиста.

Напомним, действующее соглашение Кайо с российским клубом рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Пока мы не общались с клубом об этом. Новостей нет», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне из-за травмы защитник провёл в составе «быков» всего семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой первый матч в весенней части сезона команда Владимира Ивича проведёт 2 марта против казанского «Рубина».