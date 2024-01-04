Агент Кастаньо: «Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром»

Себастьян Оларте, агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, высказался о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром». Нужно ещё подождать», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что «Краснодару» придётся заплатить за 23-летнего футболиста больше семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кастаньо провёл за «Крус Асуль» 33 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 4 миллиона евро.