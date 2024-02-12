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Чумич рассказал, как Красич повлиял на его переход в «Рубин»

12 Февраля 2024 • 17:08 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Полузащитник «Рубина» Никола Чумич рассказал, как бывший игрок ЦСКА Милош Красич повлиял на его переход в казанский клуб.

По словам сербского футболиста, Красич рассказал ему много хорошего о России, убедив принять предложение казанского клуба.

«Он (Красич) рассказал много хорошего про Россию, Казань и «Рубин». Сказал: «Езжай, не раздумывая, «Рубин» — это большой клуб. Они выигрывали чемпионат России с Саво Милошевичем», — цитирует Чумича «БИЗНЕС Online».

В текущем сезоне 25-летний Чумич провёл за «Рубин» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.  

После 18 туров РПЛ казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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