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Агент: «Возвращение Кабелла в Россию невозможно»

13 Февраля 2024 • 12:02 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Энтони Федон, агент полузащитника «Лилля» Реми Кабелла, ранее выступавшего за «Краснодар», заявил, что возвращение его клиента в Россию сейчас невозможно.

«Не думаю, что Реми в ближайшее время может вернуться в Россию. Это невозможно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Кабелла выступал за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год. В составе «быков» полузащитник провёл в общей сложности 62 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

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