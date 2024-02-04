Главный тренер «Эмирейтс» Дзенга: «Мы не интересуемся Ленини»

Главный тренер «Эмирейтс» Вальтер Дзенга опроверг информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини в клуб из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что «Эмирейтс» проявляет интерес к 27-летнему футболисту, а сам Ленини не против сменить клубную прописку.

«Нет, мы не интересуемся Ленини», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,2 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 38 набранных очков