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Английский журналист: «АПЛ не блокировала переход Кордобы в «Фулхэм»

29 Января 2024 • 13:29 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Английский журналист Дом Смит высказался о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Фулхэм».

Ранее сообщалось, что трансфер колумбийского игрока в лондонский клуб не состоится, так как АПЛ заблокировала эту сделку. Смит же отмечает, что информация о блокировке не соответствует действительности, однако «Фулхэм» никогда не интересовался Кордобой.

«АПЛ не блокировала эту сделку, но она сама по себе была бы сложной. Я могу точно сказать, что «Фулхэм» никогда не интересовался Кордобой. Только «Кристал Пэлас» проявляет интерес к Кордобе», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.

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