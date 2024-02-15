В «Локомотиве» из Загреба высказались об интересе «Рубина» к Горичану

Исполнительный директор «Локомотива» из Загреба Деннис Гудасич прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к нападающему Силвио Горичану.

По словам Гудасича, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы несколько клубов, однако официального предложения от «Рубина» «Локомотив» не получал.

«Наш клуб может подтвердить, что к игроку есть интерес не только со стороны российского клуба, но и со стороны некоторых других европейских клубов. Но мы не получали официального предложения от «Рубина» по Горичану», — приводит слова Гудасича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Горичан провёл за свою команду 22 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает хорватского футболиста в 800 тысяч евро.