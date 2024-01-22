В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде

Генеральный менеджер «Карабаха» Асиф Аскеров отреагировал на информацию о том, что «Рубин» сделал предложение азербайджанскому клубу о покупке полузащитника Леандро Андраде.

Ранее сообщалось, что казанский клуб предложил за 24-летнего футболиста 1,5 миллиона евро, но получил отказ.

«Из «Рубина» никакого официального предложения по Леандро Андраде нам не поступало. За игрока другой клуб предлагал больше, чем 1,5 миллиона евро», — приводит слова Аскерова Sport24.

В текущем сезоне Андраде провёл за «Карабах» 33 матча, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,2 миллиона евро.