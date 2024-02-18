Агент Ранджеловича — о контракте: «Пока «Рубин» ничего не предлагал»

Василис Панагиотакис, агент полузащитника «Рубина» Лазара Ранджеловича, высказался о будущем своего клиента в казанском клубе.

Действующий контракт сербского футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня нынешнего года. По словам агента, клуб пока не предлагал Ранджеловичу продлить соглашение.

«Насчёт продления контракта с «Рубином» поговорим в июне. Пока «Рубин» ничего не предлагал, ещё слишком рано», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Ранджелович провёл за «Рубин» 13 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. После 18 туров РПЛ казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.