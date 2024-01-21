Радимов: «Если Кастаньо вытеснил из состава сборной Колумбии самого Барриоса, наверное, он стоящий игрок»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о подписании «Краснодаром» контракта с колумбийским полузащитником Кевином Кастаньо.

О переходе Кастаньо в российский клуб было объявлено сегодня, 21 ноября. Соглашение 23-летнего футболиста с «быками» рассчитано до середины 2028 года.

«Краснодар» взял очень хорошего опорного полузащитника Кевина Кастаньо. Я его видел один раз в сборной Колумбии, мне он понравился, а если он вытеснил из состава колумбийцев самого Барриоса (игрока «Зенита»), то, наверное, он стоящий игрок», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кастаньо провёл за мексиканский клуб «Крус Асуль» 15 матчей и сумел отметиться в них одной результативной передачей.