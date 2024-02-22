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Мостовой считает, что «Краснодару» следует подписать замену Кордобе

22 Февраля 2024 • 16:17 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе «Краснодара» на трансферном рынке.

Напомним, текущей зимой состав «быков» пополнил колумбийский полузащитник Кевин Кастаньо. Мостовой считает, что «Краснодару» следовало подписать ещё двух футболистов.

«В целом команда укомплектована. Но всё-таки замену Кордобе стоит подписать, ему нужен конкурент. Кокшаров неплох, но пока не дотягивает по уровню игры», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца сезона командам осталось провести про 12 матчей.

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