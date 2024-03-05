Непомнящий — о ничьей «Краснодара»: «Сказалось отсутствие Кордобы»

Бывший наставник «Балтики» Валерий Непомнящий поделился комментарием об игре «Краснодара» после возобновления сезона РПЛ.

«Краснодару» в атаке не хватило стабильности. «Быки» хорошо играют, мне нравится, поэтому не хочется искать в их игре недостатки. Конечно, сказалось отсутствие Кордобы», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Как считает эксперт, Кордоба сейчас является лучшим атакующим игроком чемпионата России.

Напомним, в 19-м туре РПЛ «Краснодар» не смог одолеть на своем поле «Рубин» (1:1), упустив победу на последних минутах матча.

В нынешнем сезоне Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет четыре ассиста.